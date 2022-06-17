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【通脹Vs衰退】建銀國際：短期有一類商品較看好（第三版）

研究報告 19:58 2022/06/17

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建銀國際報告比較過去近15年，二十國（G20）經濟動力指標與商品趨勢（見圖八）作比較，顯示商品價暫未跟隨主要經濟體滑落，而建銀國際相信，要待能源價格也回落，整體商品價格指數才有望回落。

在今年首5個月，雖然中國進口原油量按年下跌1.7%，但建銀國際指，期內中國進口原油需求滑落比印度進口原油需求復甦所抵銷。建銀國際相信，展望將來......

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延伸閱讀：【通脹與中國】通脹陰霾罩股市 中金：中國下半年獨善其身

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

【第二版刊於14：02】

承本文第一版所言，能源及基本金屬在供應面方面雖然同屬緊張，但是受疫情影響供應鏈、通脹及俄烏衝突等因素，對各種商品的需求預期帶來不同影響，令各類商品走勢各異。

細看與經濟關係密切的主要基本金屬如銅、鋁的庫存，其實仍處於低水平（見圖五及圖六），不過，因為能源價格居高不下的時間愈長，央行收緊貨幣政策的強度愈大，經濟放緩的幅度就愈大。所以，建銀國際建議，現階段應該看淡金屬，而不是能源。（詳細分析更新中）

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    +2

延伸閱讀：

【報復式消費】疫後需求復甦 券商睇好邊隻消費股？

【疫後機遇】需求逐步恢復 光證分析3個重點行業

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

【第一版刊於09：17】

通脹高居不下，市場擔心美國聯儲局以至其他央行加大收緊銀根力度，加上俄烏衝突未止，加劇市場對經濟衰退的憂慮。各類商品在供需及利息敏感度等多方面有差別，導致價格走勢各異，而建銀國際預期，此差異仍會持續。

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專訪國策專家：瑞信黃翔+瑞士百達陳東 談穩經濟部署【下一頁

分析各類商前，先看它們的走勢（見圖一至圖五）。從上面5幅可見，彭博商品指數仍處較高位，主要能源類價格支持，而早前呈現強勢的農產品價格，近期......

受惠通脹、加息藍籌相關券商看法，詳見：【長和系】【中電】【滙豐】【港鐵】【領展】【中銀】【中行

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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