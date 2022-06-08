【宏觀經濟】2022年第二季 製造業投資的挑戰與機遇（第三版）

即將踏入2022年第二季季尾，房地產投資快速下滑、基建穩增長融資難題待解、出口增速較快回落。中國開始步入「穩增長」模式，製造業投資在其中擔任重要角色，挑戰與機遇並存。

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三重挑戰

2022年4月，中國主要經濟數據受疫情影響，製造業投資的單月按年增速自3月的11.9%下滑至6.4%。不過，從絕對水平看，製造業投資縱向比較仍處2017年以來較高位置，橫向比較的話，甚至是固定資產投資中的表現最強的項目。

製造業投資，有三個最大挑戰：

第一：需求較快收縮。尤其是來自出口和地產的訂單需求。出口相關行業對2021年製造業投資的貢獻較高，出口回落對製造業多個子行業，尤其是高資本支出行業的需求衝擊較大。房地產投資對非金屬礦物和黑色金屬冶延加工影響較大，這兩個行業是2021年製造業投資增量的重要來源。

第二：預期尚未扭轉。國內疫情風險抬頭、外部形勢復雜多變下，中國經濟政策不確定性指數3月快速躥升，4月仍處於2000年以來高位。

第三，供給衝擊加劇。一方面，疫情防控壓力抬頭，對於物流、供應鏈產生較嚴重的負面衝擊。另一方面，輸入性通脹壓力加大，企業原材料成本再度抬升。

第二版更新於6月8日中午12時：

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三大壓力

製造業投資在「穩增長」中發揮了重要作用，但同時製造業企業亦面臨著三重壓力：資金、意願和投資方向。

現時製造業投資動能趨弱，行業貢獻回歸均衡。在總量層面，4月製造業投資較快回落，雖有疫情衝擊的影響，但也折射出其內生投資動能趨弱。從周期擴張時間、工業增加值、上市公司資本開支、產能利用率等先行指標看，製造業投資可能自今年二季度走弱。

行業層面，2021年製造業投資回升過程中，不同行業貢獻並不均衡（裝備製造貢獻良多）；而周期運行至此，前期對製造業投資貢獻較大的行業（原材料）動能已顯不足，弱勢行業（下游製造業）呈緩慢修復狀態，不同行業的貢獻逐步回歸均衡。

（不斷更新）

報告來源：平安證券

編輯：陳文政

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