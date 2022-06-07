巨企一窩蜂進場 BNPL開到荼蘼 國際 21:02 2022/06/07 分享： 分享： 身住香港，很多人未必明白為何「先買後付」（BNPL）這種信貸產品在英美行得通，這與當地消費文化、出糧模式有關，英美不少人領取周薪或雙周薪，而非月薪，加上退休金制度相對較完善，根本無需儲蓄，BNPL產品的付款周期，與英美人易於契合，也不受信貸紀錄制肘，因而受到歡迎。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 英事先張揚 冬季有停電危機 2022/06/06 英事先張揚 冬季有停電危機 油組增產釋善意 拜登回禮訪沙特 2022/06/05 油組增產釋善意 拜登回禮訪沙特 英國真正生活危機 炸魚薯條都食唔起 2022/06/03 英國真正生活危機 炸魚薯條都食唔起 糧食保護主義抬頭 又關海南雞飯事？ 2022/06/01 糧食保護主義抬頭 又關海南雞飯事？ 美國槍管淪空談 兵家必爭之地 2022/06/03 美國槍管淪空談 兵家必爭之地 你可能感興趣 英事先張揚 冬季有停電危機 22:06 2022/06/06 英事先張揚 冬季有停電危機 油組增產釋善意 拜登回禮訪沙特 22:50 2022/06/05 油組增產釋善意 拜登回禮訪沙特 英國真正生活危機 炸魚薯條都食唔起 21:36 2022/06/03 英國真正生活危機 炸魚薯條都食唔起 最新專欄文章 國金札記 - 英事先張揚 冬季有停電危機 今日 英事先張揚 冬季有停電危機 英事先張揚 冬季有停電危機 2022/06/06 英事先張揚 冬季有停電危機 國金札記 - 油組增產釋善意 拜登回禮訪沙特 2022/06/06 油組增產釋善意 拜登回禮訪沙特 國金札記 - 英國生活危機深重 負擔不起炸魚薯條 2022/06/03 英國生活危機深重 負擔不起炸魚薯條 國金札記 - 糧食保護主義抬頭 通脹經濟同添憂 2022/06/02 糧食保護主義抬頭 通脹經濟同添憂 Fintech 網上購物 信用卡 Apple Pay PayPal Apple 免息分期 美國 iPhone 電子支付