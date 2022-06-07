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巨企一窩蜂進場 BNPL開到荼蘼

國際 21:02 2022/06/07

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身住香港，很多人未必明白為何「先買後付」（BNPL）這種信貸產品在英美行得通，這與當地消費文化、出糧模式有關，英美不少人領取周薪或雙周薪，而非月薪，加上退休金制度相對較完善，根本無需儲蓄，BNPL產品的付款周期，與英美人易於契合，也不受信貸紀錄制肘，因而受到歡迎。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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