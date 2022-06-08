科企轉角市 阿里等驚喜 名家專區 2022/06/08 分享： 分享： 處於監管風暴風眼的滴滴出行（美：DIDI），據報內地當局的網絡安全審查最快本周結案，預期獲放生恢復應用程式新用戶註冊。消息刺激滴滴與另外2家美股上市網約車平台上漲外，重磅科網股普遍連日造好，同為監管整 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 美團績後爆上 挾淡還有後勁 2022/06/07 美團績後爆上 挾淡還有後勁 透視中港美 - 就業市場強韌 美息長加長有？ 2022/06/06 就業市場強韌 美息長加長有？ 透視中港美 - 半新股忌亂入 暴瀉前有警號 2022/06/03 半新股忌亂入 暴瀉前有警號 透視中港美 - ETF通新催化 港交所等突破 2022/06/02 ETF通新催化 港交所等突破 透視中港美 - 科企績後挾升 轉勢言之尚早 2022/05/28 科企績後挾升 轉勢言之尚早 美股 IPO 習近平 阿里巴巴 滴滴出行 史美倫 香港交易所（00388） 阿里巴巴－SW（09988）