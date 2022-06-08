科企轉角市 阿里等驚喜

處於監管風暴風眼的滴滴出行（美：DIDI），據報內地當局的網絡安全審查最快本周結案，預期獲放生恢復應用程式新用戶註冊。消息刺激滴滴與另外2家美股上市網約車平台上漲外，重磅科網股普遍連日造好，同為監管整

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