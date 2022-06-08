  • 25°C
香港時間 : 2022608日 (週三) 01:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

科企轉角市 阿里等驚喜

名家專區 2022/06/08

分享：

分享：

處於監管風暴風眼的滴滴出行（美：DIDI），據報內地當局的網絡安全審查最快本周結案，預期獲放生恢復應用程式新用戶註冊。消息刺激滴滴與另外2家美股上市網約車平台上漲外，重磅科網股普遍連日造好，同為監管整

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

最新專欄文章

透視中港美 - 美團績後爆上 挾淡還有後勁
2022/06/07
美團績後爆上 挾淡還有後勁
透視中港美 - 就業市場強韌 美息長加長有？
2022/06/06
就業市場強韌 美息長加長有？
透視中港美 - 半新股忌亂入 暴瀉前有警號
2022/06/03
半新股忌亂入 暴瀉前有警號
透視中港美 - ETF通新催化 港交所等突破
2022/06/02
ETF通新催化 港交所等突破
透視中港美 - 科企績後挾升 轉勢言之尚早
2022/05/28
科企績後挾升 轉勢言之尚早
美股 IPO 習近平 阿里巴巴 滴滴出行 史美倫 香港交易所（00388） 阿里巴巴－SW（09988）

上一篇文章

突破50周綫 信光好世界

下一篇文章

【績優挾淡】美團試穿200元關 分析員炒家轉軚同狼狽（第二版）（附大行最新調升目標價）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

投資坐標 - 中短線波幅技法
中短線波幅技法
選股情報 - 撑穿50天綫
撑穿50天綫
【績優挾淡】美團試穿200元關 分析員炒家轉軚同狼狽（第二版）（附大行最新調升目標價）
【績優挾淡】美團試穿200元關 分析員炒家轉軚同狼狽（第二版）（附大行最新調升目標價）
【科網監管風暴】阿里回勇試闖百元關 滴滴審查結案放生螞蟻還會遠嗎?（第二版）
【科網監管風暴】阿里回勇試闖百元關 滴滴審查結案放生螞蟻還會遠嗎?（第二版）
有政戲 - 習倘七一來港 高官嘉賓6月23起閉環隔離
習倘七一來港 高官嘉賓6月23起閉環隔離
國金札記 - 英事先張揚 冬季有停電危機
英事先張揚 冬季有停電危機