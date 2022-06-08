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中央谷旅遊 復旅虧轉盈

名家專區 2022/06/08

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內地股市昨日先跌後升，國企指數則受制7500點，但國指已出現「黃金交叉」訊號，可以衝擊100天綫（現處於7646點）。至於復星旅遊文化（01992）率先升越各日均平均綫，除了首季業績轉盈外，中央推動旅

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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市盈率 恒生中國企業指數 中國國務院 復星旅遊文化（01992） 人民幣 板塊

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