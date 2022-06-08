中央谷旅遊 復旅虧轉盈 名家專區 2022/06/08 分享： 分享： 內地股市昨日先跌後升，國企指數則受制7500點，但國指已出現「黃金交叉」訊號，可以衝擊100天綫（現處於7646點）。至於復星旅遊文化（01992）率先升越各日均平均綫，除了首季業績轉盈外，中央推動旅 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【黃金重臨】港股將現黃金交叉 100天綫攔路虎（第四版） 2022/06/07 【黃金重臨】港股將現黃金交叉 100天綫攔路虎（第四版） 中字股實力談 - 飛鶴高檔品 未來增長點 2022/06/04 飛鶴高檔品 未來增長點 中字股實力談 - 濰柴發展氫能 最壞時刻過去 2022/06/03 濰柴發展氫能 最壞時刻過去 中字股實力談 - 【節氣轉向】港股立夏過山車 芒種後好驚（第四版） 2022/06/02 【節氣轉向】港股立夏過山車 芒種後好驚（第四版） 中字股實力談 - 東風追落後 電動車熱賣 2022/06/02 東風追落後 電動車熱賣 市盈率 恒生中國企業指數 中國國務院 復星旅遊文化（01992） 人民幣 板塊