中金：政策落實有力 復工復產在即 名家專區 2022/06/08 分享： 分享： 6月1日召開的國常會，進一步部署加快穩經濟一攬子政策措施落地生效。會議指出，今年額外新增1,400多億元（人民幣．下同）留抵退稅，並在7月基本退到位；新增政策性銀行8,000億元信貸額度以支持基礎設施 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 中金宏觀經濟研究團隊 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 施羅德投資：亞洲科技股仍然可期 2022/06/07 施羅德投資：亞洲科技股仍然可期 安本：ESG投資可達萬億級別 2022/06/03 安本：ESG投資可達萬億級別 建銀趙文利：恒指反彈至22500水平 2022/06/02 建銀趙文利：恒指反彈至22500水平 富達McCaffery：氣候領域可能出現獨角獸 2022/06/01 富達McCaffery：氣候領域可能出現獨角獸 信銀劉建民：風險資產重現投資價值 2022/05/31 信銀劉建民：風險資產重現投資價值 疫情 經濟 貨幣政策 運輸 補貼 基建 財政政策 家電 降準 減稅