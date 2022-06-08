中金：政策落實有力 復工復產在即

6月1日召開的國常會，進一步部署加快穩經濟一攬子政策措施落地生效。會議指出，今年額外新增1,400多億元（人民幣．下同）留抵退稅，並在7月基本退到位；新增政策性銀行8,000億元信貸額度以支持基礎設施

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