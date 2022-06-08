醜股大翻身 名家專區 2022/06/08 分享： 分享： 恒指周二跌122點，收報21531點，成交增至1,400億元。 A股表現平穩，上海市委財經委會議強調要把修復市場預期擺在首要位置，要進一步增強市場主體和投資者信心。不同部門繼續強調政策方向，這有利於重建 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 梁耀康 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 強勢雙雄領突破 2022/06/07 強勢雙雄領突破 交易講場 - 蓋茨談沽空Tesla 不讓馬斯克放慢腳步 2022/06/06 蓋茨談沽空Tesla 不讓馬斯克放慢腳步 交易講場 - 管理層提振信心 美團外圍急升 2022/06/04 管理層提振信心 美團外圍急升 交易講場 - 啤酒綠電股可吼 忌沾水泥股 2022/06/03 啤酒綠電股可吼 忌沾水泥股 交易講場 - 領展續有吸引力 2022/06/02 領展續有吸引力 經濟 港股 A股 醫藥股 教育股 阿里健康（00241） 藥明生物（02269） 滴滴出行 四環醫藥（00460） 阿里巴巴－SW（09988）