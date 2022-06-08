恒指周二跌122點，收報21531點，成交增至1,400億元。

A股表現平穩，上海市委財經委會議強調要把修復市場預期擺在首要位置，要進一步增強市場主體和投資者信心。不同部門繼續強調政策方向，這有利於重建

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