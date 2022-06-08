內地穩就業 經濟晴雨表 名家專區 2022/06/08 分享： 分享： 今天的中國經濟，穩住經濟大盤是總體要求，具體方向是「兩穩一保」，即穩增長和穩企業再加一個保就業。 在目前的經濟大勢和社會現狀下，其中這一保最令經濟界關注，有相信就業是當前經濟的大隱憂，有提出就業隱伏着經 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 金里仁 欄名 : 國情知聞 最新專欄文章 國情知聞 - 高考鑼聲 敲出「三新」 2022/06/07 高考鑼聲 敲出「三新」 國情知聞 - 中國經濟新關鍵 「三夏」面臨新局 2022/06/06 中國經濟新關鍵 「三夏」面臨新局 國情知聞 - 穩經濟大盤 直轄市爭先出手 2022/06/04 穩經濟大盤 直轄市爭先出手 國情知聞 - 穩大盤兩場仗 供需不可偏廢 2022/06/03 穩大盤兩場仗 供需不可偏廢 國情知聞 - 「穩大盤期」新說法 資產負債表衰退 2022/06/02 「穩大盤期」新說法 資產負債表衰退 疫情 中國 經濟 行業 就業 失業 失業率 PMI 裁員 國家統計局