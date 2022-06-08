內地穩就業 經濟晴雨表

今天的中國經濟，穩住經濟大盤是總體要求，具體方向是「兩穩一保」，即穩增長和穩企業再加一個保就業。

在目前的經濟大勢和社會現狀下，其中這一保最令經濟界關注，有相信就業是當前經濟的大隱憂，有提出就業隱伏着經

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