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內地穩就業 經濟晴雨表

名家專區 2022/06/08

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今天的中國經濟，穩住經濟大盤是總體要求，具體方向是「兩穩一保」，即穩增長和穩企業再加一個保就業。

在目前的經濟大勢和社會現狀下，其中這一保最令經濟界關注，有相信就業是當前經濟的大隱憂，有提出就業隱伏着經

...

撰文 : 金里仁

欄名 : 國情知聞

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