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巨企一窩蜂進場 BNPL開到荼蘼

名家專區 2022/06/08

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身住香港，很多人未必明白為何「先買後付（Buy Now, Pay Later，BNPL）」這種信貸產品在英美行得通，這與當地消費文化、出糧模式有關。

英美不少人領取周薪或雙周薪，而非月薪，加上退休金制度

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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