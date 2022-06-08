巨企一窩蜂進場 BNPL開到荼蘼 名家專區 2022/06/08 分享： 分享： 身住香港，很多人未必明白為何「先買後付（Buy Now, Pay Later，BNPL）」這種信貸產品在英美行得通，這與當地消費文化、出糧模式有關。 英美不少人領取周薪或雙周薪，而非月薪，加上退休金制度 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 巨企一窩蜂進場 BNPL開到荼蘼 2022/06/07 巨企一窩蜂進場 BNPL開到荼蘼 國金札記 - 英事先張揚 冬季有停電危機 2022/06/07 英事先張揚 冬季有停電危機 英事先張揚 冬季有停電危機 2022/06/06 英事先張揚 冬季有停電危機 國金札記 - 油組增產釋善意 拜登回禮訪沙特 2022/06/06 油組增產釋善意 拜登回禮訪沙特 國金札記 - 英國生活危機深重 負擔不起炸魚薯條 2022/06/03 英國生活危機深重 負擔不起炸魚薯條 香港 美國 服務 Apple 電子支付 信用卡 Apple Pay 免息分期 退休金 退休