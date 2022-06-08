七一前免添煩 公僕加薪待新政府拍板 名家專區 2022/06/08 分享： 分享： 今年的公務員薪酬趨勢調查結果，高級公務員的薪酬趨勢淨指標高達7.26%，引起爭議。行政會議昨日抽起原有的公務員加薪議程；消息指，為免七一前添煩添亂，此敏感議題，留待下屆政府拍板。 抽起調薪議程 無交行會 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 習倘七一來港 高官嘉賓6月23起閉環隔離 2022/06/07 習倘七一來港 高官嘉賓6月23起閉環隔離 有政戲 - 李家超新班子 土地房屋3人組強勁 2022/06/06 李家超新班子 土地房屋3人組強勁 有政戲 - 特首辦主任陳國基 政務司長大熱 2022/06/02 特首辦主任陳國基 政務司長大熱 有政戲 - 中央對港系統人事變動 陸續有來 2022/06/01 中央對港系統人事變動 陸續有來 有政戲 - 領導人講話 對港政策有何啟示？ 2022/05/31 領導人講話 對港政策有何啟示？ 薪酬待遇 香港 行政會議 香港總商會 七一回歸 政治