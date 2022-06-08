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七一前免添煩 公僕加薪待新政府拍板

名家專區 2022/06/08

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今年的公務員薪酬趨勢調查結果，高級公務員的薪酬趨勢淨指標高達7.26%，引起爭議。行政會議昨日抽起原有的公務員加薪議程；消息指，為免七一前添煩添亂，此敏感議題，留待下屆政府拍板。

抽起調薪議程 無交行會

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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