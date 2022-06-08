非真皮包包盈利激增前景佳!

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名家專區 02:30 2022/06/08

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美股早一晚反彈但收市只輕微上升，各地股市周二普遍有些迷惑，但沽壓也不算大，恒指收市回落一百多點，企於二萬一千五百點，內地股市窄幅波動，上證指數微升五點，深證指數微跌兩點，亞太區股市大多偏軟，僅日本股市

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撰文 : 曾廣標

欄名 : 投資坐標

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