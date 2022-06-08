非真皮包包盈利激增前景佳! 名家專區 02:30 2022/06/08 分享： 分享： 美股早一晚反彈但收市只輕微上升，各地股市周二普遍有些迷惑，但沽壓也不算大，恒指收市回落一百多點，企於二萬一千五百點，內地股市窄幅波動，上證指數微升五點，深證指數微跌兩點，亞太區股市大多偏軟，僅日本股市 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 中短線波幅技法 2022/06/07 中短線波幅技法 投資坐標 - 炒股實戰三大忌！ 2022/06/03 炒股實戰三大忌！ 投資坐標 - 名錶抗通脹超高息吸引！ 2022/06/01 名錶抗通脹超高息吸引！ 投資坐標 - 疫情好轉業績多面看! 2022/05/31 疫情好轉業績多面看! 投資坐標 - 有盈有息的環保企業! 2022/05/27 有盈有息的環保企業! 股票 華新手袋國際控股（02683） 中國海洋石油（00883） 信佳國際（00912） 天德化工（00609） 東岳集團（00189） 港股 盈喜 派息 理文化工（00746）