  • 25°C
香港時間 : 2022608日 (週三) 13:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【板塊攻略】遊戲版號再放行 網遊股迎估值提升

研究報告 12:13 2022/06/08

分享：

分享：

相隔近兩個月，內地再度下發新一批遊戲版號。內地6月再發遊戲版號，涉及60款國產遊戲。開源證券認為，遊戲版號發放或重回常態化，新遊戲上綫或驅動遊戲行業增速與估值提升。

...

欄名 : 大行有路捉

最新專欄文章

【制勝之道】比亞迪憑全產業鏈 傲視群雄 （第二版）
2022/06/07
【制勝之道】比亞迪憑全產業鏈 傲視群雄 （第二版）
【板塊攻略】夏天到啤啤佢 啤酒股點股揀好？
2022/06/02
【板塊攻略】夏天到啤啤佢 啤酒股點股揀好？
【逆市繁榮】船運價漲6倍 航運股好鬼肥（第二版）
2022/05/27
【逆市繁榮】船運價漲6倍 航運股好鬼肥（第二版）
【人民幣滙價】人民幣見底未？從4個必看因素作分析
2022/05/26
【人民幣滙價】人民幣見底未？從4個必看因素作分析
【撈底信號】上海解封 撈底關鍵「食」為先（第二版）
2022/05/20
【撈底信號】上海解封 撈底關鍵「食」為先（第二版）
電玩手遊 港股 金山軟件（03888） 騰訊控股（00700） 網易－S（09999） 遊戲

下一篇文章

【618消費前瞻】體育大年挺消費復甦 體品股有望重拾增長（第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版