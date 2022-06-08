【板塊攻略】遊戲版號再放行 網遊股迎估值提升 研究報告 12:13 2022/06/08 分享： 分享： 相隔近兩個月，內地再度下發新一批遊戲版號。內地6月再發遊戲版號，涉及60款國產遊戲。開源證券認為，遊戲版號發放或重回常態化，新遊戲上綫或驅動遊戲行業增速與估值提升。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 大行有路捉 最新專欄文章 【制勝之道】比亞迪憑全產業鏈 傲視群雄 （第二版） 2022/06/07 【制勝之道】比亞迪憑全產業鏈 傲視群雄 （第二版） 【板塊攻略】夏天到啤啤佢 啤酒股點股揀好？ 2022/06/02 【板塊攻略】夏天到啤啤佢 啤酒股點股揀好？ 【逆市繁榮】船運價漲6倍 航運股好鬼肥（第二版） 2022/05/27 【逆市繁榮】船運價漲6倍 航運股好鬼肥（第二版） 【人民幣滙價】人民幣見底未？從4個必看因素作分析 2022/05/26 【人民幣滙價】人民幣見底未？從4個必看因素作分析 【撈底信號】上海解封 撈底關鍵「食」為先（第二版） 2022/05/20 【撈底信號】上海解封 撈底關鍵「食」為先（第二版） 電玩手遊 港股 金山軟件（03888） 騰訊控股（00700） 網易－S（09999） 遊戲