銀主盤增加 對樓市有幾大風險 ？

銀主盤數目持續高企，滾存量自去年11月突破百宗後，一直未見明顯回落，由於第5波疫情對市場帶來的衝擊存在滯後因素，加上加息周期展開，為樓市增添更多不確定性，雙重夾擊下，銀主盤數目未來一段時間恐仍會向上。

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