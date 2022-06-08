銀主盤增加 對樓市有幾大風險 ？ 名家專區 22:08 2022/06/08 分享： 分享： 銀主盤數目持續高企，滾存量自去年11月突破百宗後，一直未見明顯回落，由於第5波疫情對市場帶來的衝擊存在滯後因素，加上加息周期展開，為樓市增添更多不確定性，雙重夾擊下，銀主盤數目未來一段時間恐仍會向上。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 納米銀主盤 沒有必賺神話 2020/11/05 納米銀主盤 沒有必賺神話 月供4200元也淪為銀主盤 到底什麼原因？ 2020/11/05 月供4200元也淪為銀主盤 到底什麼原因？ 市場紛現豪宅銀主盤 樓市醞釀新一輪危機? 2020/12/22 市場紛現豪宅銀主盤 樓市醞釀新一輪危機? 你可能感興趣 納米銀主盤 沒有必賺神話 01:00 2020/11/05 納米銀主盤 沒有必賺神話 月供4200元也淪為銀主盤 到底什麼原因？ 15:43 2020/11/05 月供4200元也淪為銀主盤 到底什麼原因？ 市場紛現豪宅銀主盤 樓市醞釀新一輪危機? 12:41 2020/12/22 市場紛現豪宅銀主盤 樓市醞釀新一輪危機? 最新專欄文章 專家樓論 - 仍未落實通關 甲廈空置難降 2022/06/03 仍未落實通關 甲廈空置難降 專家樓論 - 「呼吸Plan」及威力大不如前 2022/04/03 「呼吸Plan」及威力大不如前 專家樓論 - 又到加息時 2022/01/25 又到加息時 專家樓論 - 「工轉商」成風 商業樓面將大增 2021/11/16 「工轉商」成風 商業樓面將大增 專家樓論 - 新盤百花齊放 銷售策略各不同 2021/11/02 新盤百花齊放 銷售策略各不同 二手市場 一手市場 香港物業 樓價 銀主盤 加息 失業率