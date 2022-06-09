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【星級分析師】任澤平：機會之門經已打開！（第二版）

財金猛人追蹤 16:02 2022/06/09

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前國務院智囊、 星級分析師任澤平指出，資本市場正迎來新一輪結構性機會，主要驅動邏輯是風險偏好修復、無風險利率下降和經濟快速恢復。現時機會之門已經打開，資本市場的機會大於風險。

專訪基金教父雷賢達 談港股下半年部署【下一頁

任澤平表示，雖然仍未能十分確認市場在底部區間的調整時間，但基本面分析顯示，不少好股票超跌，導致價格已經顯著低於內在價值，長期具備配置價值，前期的超跌反而提供了機會和空間。

俄烏衝突、美聯儲加息、中美股市監管衝突等引發一波深度調整。但是，辯證地來看，漲上去的是風險，跌下來的是機會。未來隨著悲觀預期的修復，以及樂觀因素的出現，資本市場有望迎來新一輪結構性機會，基本邏輯是分母端的風險偏好修復、無風險利率下降以及分子端的經濟快速恢復。

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結構性機會的催化劑開始出現

1、戰略角度分析形勢

從6月開始，3季度中國經濟將迅速恢復。類似2020年一季度中國經濟-6.8%，但是2季度迅速復產復工以後經濟大幅反彈至3.2%並領跑全球。隨著國務院推出6方面33條穩經濟一攬子政策措施，經濟有望在3季度大幅反彈，重新恢復產業鏈供應鏈。

2、宏觀政策對經濟和市場更加友好

宏觀政策對市場友好之情溢於言表，穩增長的力度不斷加碼。5月25日全國穩住經濟大盤電視電話會議上強調：把穩增長放在更加突出位置，著力保市場主體以保就業保民生，保護中國經濟韌性，努力確保二季度經濟實現合理增長和失業率盡快下降。

3、房地產調控不斷松綁

自2021年5月以來，房地產市場經歷了寒冬，這是長短周期疊加的結果。房地產是今年穩增長的關鍵之一。房地產穩，則經濟穩。

4、不必對疫情過度恐慌

人類先後戰勝了黑死病、天花、西班牙大流感、霍亂、SARS等。

5、中美監管部門加強協調溝通

近期中美證券業監管部門正在加強協調溝通，提高跨境監管合作的效率，體現統籌開放與安全的理念，促進中國境內企業境外發行證券和上市活動有序開展。

6、不必對美聯儲加息過度擔憂

美國經濟放緩將極大地制約加息進程，近期美國PMI指數、就業數據、消費者信心指數等已經開始露出疲態。

7、市場均值回歸

歷史規律告訴我們，市場具有內在的糾錯機制，均值回歸終將發揮作用。客觀地看，前期的超跌反而給我們提供了機會，跌出了上漲的空間。漲上去的是風險，跌下來的是機會。

（不斷更新）

資料來源：澤平宏觀

編輯：陳文政

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 財金猛人追蹤

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