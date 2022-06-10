【趨勢前瞻】聯儲局難領美國軟著陸？施羅德料經濟勢陷衰退（第二版）

美國通脹自2021年年初起開始回升，隨物價一直上漲，今年4月美國消費核心指數（CPI）上升至8.3%，遠高於美國聯儲所定2%的平均目標。目前來看，美國通脹率正維持30年來高位。

美國聯儲局已表示將實行一連串加息舉動，同時於6月1日開始實施縮表政策。那麼，美國聯儲局能否在不造成衰退的情況下降低通脹，即實現所謂的「軟著陸」？

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施羅德報告列出3大原因讓經濟陷入衰退，詳見下組圖：

（1）通脹正變得積重難返

（2）貨幣政策是一種「鈍器」

（3）環球經濟活動令政策判斷變得複雜

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因此，目前要實現「軟著陸」任務，該行認為似乎是困難重重。

該行解釋，基本上央行須恢復供需平衡，以令經濟有足夠的餘力緩解工資及價格壓力。這須透過將增長率降至低於趨勢水平逐步完成，否則便將隨著生產下降及失業率迅速上升，而陷入經濟衰退。（持續更新）

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（第二版更新於6月10日 12：20）

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因此，目前要實現「軟著陸」任務，該行認為似乎是困難重重。

該行解釋，基本上央行須恢復供需平衡，以令經濟有足夠的餘力緩解工資及價格壓力。這須透過將增長率降至低於趨勢水平逐步完成，否則便將隨著生產下降及失業率迅速上升，而陷入經濟衰退。

然而，該行指出第一季度業績已接近結束，絕大多數企業環境正面，盈利具增長，但部分行業前景面臨挑戰，前景不甚明朗。

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