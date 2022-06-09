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阿里重拾增長 中央刺激消費

名家專區 2022/06/09

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港股昨日繼續強勢，國企指數升越100天綫，下一阻力是兒童節高位7780點，樂觀可挑戰8600點即牛熊分界綫，阿里巴巴（09988）是大市上升功臣之一，受惠中央推動平台經濟，今年盈利有望恢復高增長，旗下

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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