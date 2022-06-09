阿里重拾增長 中央刺激消費 名家專區 2022/06/09 分享： 分享： 港股昨日繼續強勢，國企指數升越100天綫，下一阻力是兒童節高位7780點，樂觀可挑戰8600點即牛熊分界綫，阿里巴巴（09988）是大市上升功臣之一，受惠中央推動平台經濟，今年盈利有望恢復高增長，旗下 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【黃金初現】恒指重上220 再升要靠ATM（第四版） 2022/06/08 【黃金初現】恒指重上220 再升要靠ATM（第四版） 中字股實力談 - 中央谷旅遊 復旅虧轉盈 2022/06/08 中央谷旅遊 復旅虧轉盈 中字股實力談 - 【黃金重臨】港股將現黃金交叉 100天綫攔路虎（第四版） 2022/06/07 【黃金重臨】港股將現黃金交叉 100天綫攔路虎（第四版） 中字股實力談 - 飛鶴高檔品 未來增長點 2022/06/04 飛鶴高檔品 未來增長點 中字股實力談 - 濰柴發展氫能 最壞時刻過去 2022/06/03 濰柴發展氫能 最壞時刻過去 市盈率 市帳率 恒生中國企業指數 IPO 淘寶 天貓 香港交易所（00388） 京東集團—SW（09618） 阿里巴巴－SW（09988） 人民幣