阿里重拾增長 中央刺激消費

港股昨日繼續強勢，國企指數升越100天綫，下一阻力是兒童節高位7780點，樂觀可挑戰8600點即牛熊分界綫，阿里巴巴（09988）是大市上升功臣之一，受惠中央推動平台經濟，今年盈利有望恢復高增長，旗下

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