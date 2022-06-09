基金教父雷賢達：港股18000至25000徘徊

自從上月尾中央出台多項措施，加大力度穩經濟後，港股走勢轉佳。展望今年下半年，「基金教父」雷賢達預期，恒指於18000點至25000點徘徊，投資者可於20000點附近入市。

「基金教父」雷賢達擅於觀察大趨

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