基金教父雷賢達：港股18000至25000徘徊 名家專區 2022/06/09 分享： 分享： 自從上月尾中央出台多項措施，加大力度穩經濟後，港股走勢轉佳。展望今年下半年，「基金教父」雷賢達預期，恒指於18000點至25000點徘徊，投資者可於20000點附近入市。 「基金教父」雷賢達擅於觀察大趨 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 周劍琴 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 中金：政策落實有力 復工復產在即 2022/06/08 中金：政策落實有力 復工復產在即 施羅德投資：亞洲科技股仍然可期 2022/06/07 施羅德投資：亞洲科技股仍然可期 安本：ESG投資可達萬億級別 2022/06/03 安本：ESG投資可達萬億級別 建銀趙文利：恒指反彈至22500水平 2022/06/02 建銀趙文利：恒指反彈至22500水平 富達McCaffery：氣候領域可能出現獨角獸 2022/06/01 富達McCaffery：氣候領域可能出現獨角獸 疫情 中國 港股 美股 通脹 貨幣政策 加息 投資策略 基金 縮表