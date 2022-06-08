必需品也滯銷 美超市連發盈警 國際 21:37 2022/06/08 分享： 分享： 本欄去年底在「瘋狂購買抗通脹 美零售銷售虛高」一文中提到，美國當時強勁的零售市道由特殊環境觸發，需求虛高，只能風光一時，情緒過後便會回落。半年過去，美國零售業的現況大家有目共睹。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 英事先張揚 冬季有停電危機 今日 英事先張揚 冬季有停電危機 巨企一窩蜂進場 BNPL開到荼蘼 2022/06/07 巨企一窩蜂進場 BNPL開到荼蘼 油組增產釋善意 拜登回禮訪沙特 2022/06/05 油組增產釋善意 拜登回禮訪沙特 英國真正生活危機 炸魚薯條都食唔起 2022/06/03 英國真正生活危機 炸魚薯條都食唔起 美國槍管淪空談 兵家必爭之地 2022/06/03 美國槍管淪空談 兵家必爭之地 你可能感興趣 英事先張揚 冬季有停電危機 今日 22:26 英事先張揚 冬季有停電危機 巨企一窩蜂進場 BNPL開到荼蘼 21:02 2022/06/07 巨企一窩蜂進場 BNPL開到荼蘼 油組增產釋善意 拜登回禮訪沙特 22:50 2022/06/05 油組增產釋善意 拜登回禮訪沙特 最新專欄文章 國金札記 - 巨企一窩蜂進場 BNPL開到荼蘼 今日 巨企一窩蜂進場 BNPL開到荼蘼 巨企一窩蜂進場 BNPL開到荼蘼 2022/06/07 巨企一窩蜂進場 BNPL開到荼蘼 國金札記 - 英事先張揚 冬季有停電危機 2022/06/07 英事先張揚 冬季有停電危機 國金札記 - 油組增產釋善意 拜登回禮訪沙特 2022/06/06 油組增產釋善意 拜登回禮訪沙特 國金札記 - 英國生活危機深重 負擔不起炸魚薯條 2022/06/03 英國生活危機深重 負擔不起炸魚薯條 經濟數據表現 經濟衰退 宏觀分析 經濟 零售 美國 通脹