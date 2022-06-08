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必需品也滯銷 美超市連發盈警

國際 21:37 2022/06/08

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本欄去年底在「瘋狂購買抗通脹 美零售銷售虛高」一文中提到，美國當時強勁的零售市道由特殊環境觸發，需求虛高，只能風光一時，情緒過後便會回落。半年過去，美國零售業的現況大家有目共睹。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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