核心舖龍頭地位不復見 名家專區 10:00 2022/06/09 分享： 分享： 零食連鎖店優之良品全線結業，該集團持有的銅鑼灣利園山道的舖位，減價逾1成租出，進一步引證零售核心區的黃金地段，龍頭地位逐漸「消失」，以往傳統一線地段高峰期暫不復見。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 樓市分析 相關文章 商舖投資 危中有機 2022/03/26 商舖投資 危中有機 零售市道走向復常 空置商舖需時消化 2022/04/20 零售市道走向復常 空置商舖需時消化 你可能感興趣 商舖投資 危中有機 00:06 2022/03/26 商舖投資 危中有機 零售市道走向復常 空置商舖需時消化 22:08 2022/04/20 零售市道走向復常 空置商舖需時消化 最新專欄文章 新盤熱賣 樓市旺勢延續 2022/05/26 新盤熱賣 樓市旺勢延續 鐵路效應點石成金 東鐵過海將掀新界買樓潮？ 2022/05/19 鐵路效應點石成金 東鐵過海將掀新界買樓潮？ 息口極低變偏低 樓價可企穩 2022/05/14 息口極低變偏低 樓價可企穩 屯門官地流標收場 「限呎」惹的禍？ 2022/04/26 屯門官地流標收場 「限呎」惹的禍？ 零售市道走向復常 空置商舖需時消化 2022/04/20 零售市道走向復常 空置商舖需時消化 物業出租 疫情 商舖 商場 零食 小店 銅鑼灣