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核心舖龍頭地位不復見

名家專區 10:00 2022/06/09

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零食連鎖店優之良品全線結業，該集團持有的銅鑼灣利園山道的舖位，減價逾1成租出，進一步引證零售核心區的黃金地段，龍頭地位逐漸「消失」，以往傳統一線地段高峰期暫不復見。

...

欄名 : 樓市分析

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