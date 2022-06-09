按息隨時上升 小業主點揀好？ 名家專區 23:55 2022/06/09 分享： 分享： 雖然本港暫時未跟隨美國加息，惟利息上升屬於長期趨勢，面對供樓負擔將隨着利率上升，市民可以善用定息按揭、轉按及按揭存款掛鈎戶口（Mortgage Link），抵銷加息造成的壓力。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 小心按揭優惠隨時調整 2021/09/23 小心按揭優惠隨時調整 加息周期下 定息按揭具吸引力 2021/10/30 加息周期下 定息按揭具吸引力 銀行不做納米樓按揭 雷聲大雨點小 2022/01/04 銀行不做納米樓按揭 雷聲大雨點小 漸進式按揭 有辣有唔辣 2022/01/05 漸進式按揭 有辣有唔辣 資助房屋新招 拆解漸進式按揭 2022/01/13 資助房屋新招 拆解漸進式按揭 你可能感興趣 小心按揭優惠隨時調整 14:00 2021/09/23 小心按揭優惠隨時調整 加息周期下 定息按揭具吸引力 01:00 2021/10/30 加息周期下 定息按揭具吸引力 銀行不做納米樓按揭 雷聲大雨點小 16:52 2022/01/04 銀行不做納米樓按揭 雷聲大雨點小 最新專欄文章 專家樓論 - 銀主盤增加 對樓市有幾大風險 ？ 2022/06/08 銀主盤增加 對樓市有幾大風險 ？ 專家樓論 - 仍未落實通關 甲廈空置難降 2022/06/03 仍未落實通關 甲廈空置難降 專家樓論 - 「呼吸Plan」及威力大不如前 2022/04/03 「呼吸Plan」及威力大不如前 專家樓論 - 又到加息時 2022/01/25 又到加息時 專家樓論 - 「工轉商」成風 商業樓面將大增 2021/11/16 「工轉商」成風 商業樓面將大增 二手市場 一手市場 香港物業 按揭貸款 定息按揭 樓價 轉按 定息 現金回贈 供樓負擔