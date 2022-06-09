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按息隨時上升 小業主點揀好?

名家專區 14:00 2022/06/09

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雖然本港暫時未跟隨美國加息，惟利息上升屬於長期趨勢，面對供樓負擔將隨着利率上升，市民可以善用定息按揭、轉按及按揭存款掛鈎戶口（Mortgage Link），抵銷加息造成的壓力。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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