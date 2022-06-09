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必需消費品也滯銷 美超市巨頭再盈警

名家專區 2022/06/09

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本欄去年底在《瘋狂購買抗通脹美零售銷售虛高》一文中提到，美國當時強勁的零售市道由特殊環境觸發，需求虛高，只能風光一時，情緒過後便會回落。半年過去，美國零售業的現況大家有目共睹。

在美國僅次於沃爾瑪（

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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