必需消費品也滯銷 美超市巨頭再盈警 名家專區 2022/06/09 分享： 分享： 本欄去年底在《瘋狂購買抗通脹美零售銷售虛高》一文中提到，美國當時強勁的零售市道由特殊環境觸發，需求虛高，只能風光一時，情緒過後便會回落。半年過去，美國零售業的現況大家有目共睹。 在美國僅次於沃爾瑪（ ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 必需品也滯銷 美超市連發盈警 2022/06/08 必需品也滯銷 美超市連發盈警 國金札記 - 巨企一窩蜂進場 BNPL開到荼蘼 2022/06/08 巨企一窩蜂進場 BNPL開到荼蘼 巨企一窩蜂進場 BNPL開到荼蘼 2022/06/07 巨企一窩蜂進場 BNPL開到荼蘼 國金札記 - 英事先張揚 冬季有停電危機 2022/06/07 英事先張揚 冬季有停電危機 國金札記 - 油組增產釋善意 拜登回禮訪沙特 2022/06/06 油組增產釋善意 拜登回禮訪沙特 美國 銷售 零售 通脹 超市 CPI 盈警