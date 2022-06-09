慶回歸3預案 領導人最快6月29來港？

七一回歸臨近，據悉，當局準備的方案，國家領導人有機會6月29日抵港，因此出席慶典的高官和嘉賓，本月23日起就要閉環隔離；另外，近千名參與的工作人員也要在酒店檢疫，同樣要隔離7天。

消息指，香港回歸25周

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