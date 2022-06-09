  • 25°C
香港時間 : 2022609日 (週四) 02:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

慶回歸3預案 領導人最快6月29來港？

名家專區 2022/06/09

分享：

分享：

七一回歸臨近，據悉，當局準備的方案，國家領導人有機會6月29日抵港，因此出席慶典的高官和嘉賓，本月23日起就要閉環隔離；另外，近千名參與的工作人員也要在酒店檢疫，同樣要隔離7天。

消息指，香港回歸25周

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

最新專欄文章

有政戲 - 七一前免添煩 公僕加薪待新政府拍板
2022/06/08
七一前免添煩 公僕加薪待新政府拍板
有政戲 - 習倘七一來港 高官嘉賓6月23起閉環隔離
2022/06/07
習倘七一來港 高官嘉賓6月23起閉環隔離
有政戲 - 李家超新班子 土地房屋3人組強勁
2022/06/06
李家超新班子 土地房屋3人組強勁
有政戲 - 特首辦主任陳國基 政務司長大熱
2022/06/02
特首辦主任陳國基 政務司長大熱
有政戲 - 中央對港系統人事變動 陸續有來
2022/06/01
中央對港系統人事變動 陸續有來
傅流螢 習近平 疫情 香港 酒店 李家超 故宮文化博物館 七一回歸 財政司 退休

上一篇文章

醫護渴市全球搶 全面規劃助招才

下一篇文章

必需消費品也滯銷 美超市巨頭再盈警
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

選股情報 - 命運不得「你」挑選
命運不得「你」挑選
有政戲 - 七一前免添煩 公僕加薪待新政府拍板
七一前免添煩 公僕加薪待新政府拍板
突破50周綫 信光好世界
突破50周綫 信光好世界
【科網監管風暴】阿里回勇試闖百元關 滴滴審查結案放生螞蟻還會遠嗎？（第二版）
【科網監管風暴】阿里回勇試闖百元關 滴滴審查結案放生螞蟻還會遠嗎？（第二版）
投資坐標 - 非真皮包包盈利激增前景佳!
非真皮包包盈利激增前景佳!
透視中港美 - 科企轉角市 阿里等驚喜
科企轉角市 阿里等驚喜