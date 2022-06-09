慶回歸3預案 領導人最快6月29來港？ 名家專區 2022/06/09 分享： 分享： 七一回歸臨近，據悉，當局準備的方案，國家領導人有機會6月29日抵港，因此出席慶典的高官和嘉賓，本月23日起就要閉環隔離；另外，近千名參與的工作人員也要在酒店檢疫，同樣要隔離7天。 消息指，香港回歸25周 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 七一前免添煩 公僕加薪待新政府拍板 2022/06/08 七一前免添煩 公僕加薪待新政府拍板 有政戲 - 習倘七一來港 高官嘉賓6月23起閉環隔離 2022/06/07 習倘七一來港 高官嘉賓6月23起閉環隔離 有政戲 - 李家超新班子 土地房屋3人組強勁 2022/06/06 李家超新班子 土地房屋3人組強勁 有政戲 - 特首辦主任陳國基 政務司長大熱 2022/06/02 特首辦主任陳國基 政務司長大熱 有政戲 - 中央對港系統人事變動 陸續有來 2022/06/01 中央對港系統人事變動 陸續有來 傅流螢 習近平 疫情 香港 酒店 李家超 故宮文化博物館 七一回歸 財政司 退休