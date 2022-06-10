【科網股轉勢】中證監澄清未研螞蟻上市 阿里火速完成調整倒升2%（第二版）

過去為監管整改主要對象的阿里巴巴 （09988） ，港美股價同突破過去1年半以來的大型下降軌，初現轉勢訊號。最新傳出旗下螞蟻集團重啟上市計劃，消息刺激美股ADS盤前一度大升，惟在中證監澄清未有相關工作後，股價曾由高位急回逾一成。今早港股價隨大市回吐短暫回吐，早段尾段再展升勢。

內地當局頻吹監管暖風，穩住科網平台支撐經濟以外，向市場發出監管風暴已過，挽回市場信心的意圖明顯。若要挽回市場信心，最有信服力的做法莫過於向市場展示，揭開監管風暴序幕的阿里巴巴及旗下金融科技公司螞蟻集團亦已完成整改，在常態化監管下重回正軌。螞蟻重啟上市，相信只會遲來，不會缺席，股價短綫回吐若能續企於現約處106元的大型下降軌之上，有望進一步上闖。

港股收市後，彭博報導指中證監已成立工作小組，評估螞蟻A股上市的可行方案，而監管機構對螞蟻申請金融控股公司牌照，已到審批准前的最後階段。批出牌照後，螞蟻受到銀行監管機構的全面規管，為重啟上市掃除障礙。惟報道亦指，批出牌照及上市准許，都要待高層領導人最後拍板。

消息刺激阿里美股ADS盤前曾升一成，高見127.99美元，惟中證監迅即澄清未有相關工作，只重申原則上支持符合條件的平台企業在境內外上市。阿里ADS高位急回，收報109.9美元，折合約107.8港元。

阿里今早隨大市低開，最低見107元，跌4%，仍企於現約處106元的過去1年半大型下降軌之上，技術強勢未失。阿里股價低位抽升，中午收報113.2元，倒升近2%。

若確認阿里中期走勢轉強，以黃金比率量度，首個目標為......

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