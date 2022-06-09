【科網股轉勢】阿里旗下螞蟻傳重啟上市計劃 ADS盤前較港收市飆逾一成（第二版）

過去為監管整改主要對象的阿里巴巴 （09988） ，港美股價同突破過去1年半以來的大型下降軌，初現轉勢訊號。最新傳出旗下螞蟻集團重啟上市計劃，消息刺激美股ADS盤前大升，最多較本港收市升13%。

內地當局頻吹監管暖風，穩住科網平台支撐經濟以外，向市場發出監管風暴已過，挽回市場信心的意圖明顯。若要挽回市場信心，最有信服力的做法莫過於向市場展示，揭開監管風暴序幕的阿里巴巴及旗下金融科技公司螞蟻集團亦已完成整改，在常態化監管下重回正軌。阿里後市等侯重大利好消息之際，股價突破下降軌後，暫以約127元為初步目標。

港股收市後，彭博報導指中證監已成立工作小組，評估螞蟻A股上市的可行方案，而監管機構對螞蟻申請金融控股公司牌照，已到審批准前的最後階段。批出牌照後，螞蟻受到銀行監管機構的全面規管，為重啟上市掃除障礙。惟報道亦指，批出牌照及上市准許，都要待高層領導人最後拍板。

消息刺激阿里美股ADS盤前高見127.99美元，折合約125.6港元，較本港收市升近13%。

阿里今早承接美股ADS強勢再上，早段高見116.3元，大升近7%。短短4個交易日，阿里股價最多累漲逾兩成半。阿里收報112.3元，仍升逾3%，在藍籌科技股ATMXJ中表現最佳。

以今早高位計，已明顯升越2020年10月底逾300元高位以來大型下降軌阻力，即現約106元水平約一成；阿里ADS昨高見121.6美元，更明顯升越大型下降軌阻力約一成半，技術轉勢訊號乍現。

若確認阿里中期走勢轉強，以黃金比率量度，首個目標為......

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