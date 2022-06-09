【科網股轉勢】阿里突破大型下降軌 技術轉勢上望目標何在?（附走勢圖解）

內地支持平台經濟措施浪接浪，繼日前傳出滴滴出行（美：DIDI）為首的網約車平台網絡安全審查快結案，預期獲放生恢復應用程式新用戶註冊後，昨再批出新一批60個遊戯商業板號，令科網股投資氣氛急改善。過去為監管整改主要對象的阿里巴巴 （09988） ，港美股價同突破過去1年半以來的大型下降軌，初現轉勢訊號。

內地當局頻吹監管暖風，穩住科網平台支撐經濟以外，向市場發出監管風暴已過，挽回市場信心的意圖明顯。若要挽回市場信心，最有信服力的做法莫過於向市場展示，揭開監管風暴序幕的阿里巴巴及旗下金融科技公司螞蟻集團亦已完成整改，在常態化監管下重回正軌。阿里後市等侯重大利好消息之際，股價突破下降軌後，股價突破下降軌後，暫以約127元為初步目標。

阿里昨股價大升一成後，今早承接美股ADS強勢再上，早段高見116.3元，大升近7%。短短4個交易日，阿里股價最多累漲逾兩成半。阿里中午收報112.3元，仍升逾3%，在藍籌科技股ATMXJ中表現最佳。

以今早高位計，已明顯升越2020年10月底逾300元高位以來大型下降軌阻力，即現約106元水平約一成；阿里ADS昨高見121.6美元，更明顯升越大型下降軌阻力約一成半，技術轉勢訊號乍現。

若確認阿里中期走勢轉強，以黃金比率量度，首個目標為過去1年半跌幅反彈23.6%，即約127元水平；再上以反彈38.1%為目標，有機上闖162元。

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