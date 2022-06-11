  • 27°C
香港時間 : 2022611日 (週六) 22:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【科網股轉勢】阿里ADS較港收市回吐近半成 企下降軌之上強勢未失（第三版）

名家專區 22:20 2022/06/11

分享：

分享：

過去為監管整改主要對象的阿里巴巴 （09988） ，港美股價同突破過去1年半以來的大型下降軌，初現轉勢訊號。最新傳出旗下螞蟻集團重啟上市計劃，中證監澄清未有相關工作後股價續靠穩，即使美科技股受加息預期急挫，阿里ADS大升，較本港收市價跌近5%，股價仍企大型下降軌之上，技術強勢暫未失。

內地當局頻吹監管暖風，穩住科網平台支撐經濟以外，向市場發出監管風暴已過，挽回市場信心的意圖明顯。若要挽回市場信心，最有信服力的做法莫過於向市場展示，揭開監管風暴序幕的阿里巴巴及旗下金融科技公司螞蟻集團亦已完成整改，在常態化監管下重回正軌。螞蟻重啟上市，相信只會遲來，不會缺席，股價短綫回吐若能續企於現約處106元的大型下降軌之上，有望進一步上闖。

港股周四收市後，彭博報導指中證監已成立工作小組，評估螞蟻A股上市的可行方案，而監管機構對螞蟻申請金融控股公司牌照，已到審批准前的最後階段。批出牌照後，螞蟻受到銀行監管機構的全面規管，為重啟上市掃除障礙。惟報道亦指，批出牌照及上市准許，都要待高層領導人最後拍板。

消息刺激阿里美股ADS盤前曾升一成，高見127.99美元，惟中證監迅即澄清未有相關工作，只重申原則上支持符合條件的平台企業在境內外上市。阿里ADS高位急回，港股周五低見107元，仍企於現約處106元的過去1年半大型下降軌之上。阿里股價低位抽升，收報112.8元，倒升1.3%。阿里ADS周五隨美股下跌8%，收報近5%，109.84美元，折合約107.8元，仍企大型下降軌之上。

若確認阿里中期走勢轉強，以黃金比率量度，首個目標為......

相關文章：阿里回勇試闖百元關 滴滴審查結案放生螞蟻還會遠嗎？

    點擊圖片放大
    +2

...

欄名 : 大市拆局

最新專欄文章

【資金流向】國指ETF盈富成交增 升市連日走資大戶先食糊?（第二版）
2022/06/10
【資金流向】國指ETF盈富成交增 升市連日走資大戶先食糊?（第二版）
【季檢換馬】恒指季檢換馬盤未現 藍籌新貴東方海外率先反高潮（第二版）
2022/06/10
【季檢換馬】恒指季檢換馬盤未現 藍籌新貴東方海外率先反高潮（第二版）
【科網監管風暴】阿里回勇試闖百元關 滴滴審查結案放生螞蟻還會遠嗎？（第二版）
2022/06/08
【科網監管風暴】阿里回勇試闖百元關 滴滴審查結案放生螞蟻還會遠嗎？（第二版）
【績優挾淡】美團試穿200元關 分析員炒家轉軚同狼狽（第二版）（附大行最新調升目標價）
2022/06/07
【績優挾淡】美團試穿200元關 分析員炒家轉軚同狼狽（第二版）（附大行最新調升目標價）
【商湯股價】AI新股帶動商湯翻炒6連升 後市有隱憂跟炒要提防（第二版）
2022/06/06
【商湯股價】AI新股帶動商湯翻炒6連升 後市有隱憂跟炒要提防（第二版）
加息 止蝕 外資 港股 下降軌 中國概念股 撈底 增持 減持 美股

下一篇文章

壓縮樓價 圓上車夢
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

交易講場 - 大行指最差時間已過 內險股「買得過」？
大行指最差時間已過 內險股「買得過」？
美「以台制華」 台海風雲變
美「以台制華」 台海風雲變
國情知聞 - 內地物價穩中有變聚焦三個看點
內地物價穩中有變聚焦三個看點
【資金流向】國指ETF盈富成交增 升市連日走資大戶先食糊?（第二版）
【資金流向】國指ETF盈富成交增 升市連日走資大戶先食糊?（第二版）
中電力收集 守住50周綫
中電力收集 守住50周綫
透視中港美 - 日圓廿年低 樂極恐生悲
日圓廿年低 樂極恐生悲