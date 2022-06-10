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【季檢換馬】恒指季檢換馬盤未現 藍籌新貴東方海外率先反高潮（第二版）

名家專區 12:12 2022/06/10

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恒指公司旗下指數季檢將於下周一（13/6）生效，指數換馬買賣盤預計今日收市前集中湧現。惟恒指新貴中芯  （00981）  、宏橋  （01378） 及東方海外  （00316） 同連日下跌，只有中升 （00881） 今早微升，反高潮意味甚濃。

東方海外股價急瀉，當然並非全因炒股份染藍的熱炒提前散水。內地航運中心上海疫後復常，處理貨運量漸增，市場預期航運費用逐回復正常，波羅的海指數連日下滑才是主因。惟東方海外仍為今早一眾航運股中跌勢最急，相信又與炒染藍熱偷步平倉不無關係。

東方海外昨大跌逾11%後，今早再跌3%；宏橋跌近4%，中芯微跌約0.5%，只有中升微升約0.3%。今次檢季中恒指、國指及科指佔比全綫上升的京東，昨跌2%後，今早回升不足1%。

東方海外納入恒指後佔比不足0.3%，以追蹤恒指的最新ETF資金規模計，有近5億元被動資金流入，只需約0.8個交易日成交量已可完成相關買盤；相對之下，中芯及宏橋流通量較低，被動買盤相等約2個交易日成交。

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撰文 : 劉德斌

欄名 : 大市拆局

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