  • 26°C
香港時間 : 2022609日 (週四) 14:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【國策促消費】高盛重新審視體品股前景 想升要睇幾樣野

研究報告 14:09 2022/06/09

分享：

分享：

內地新一輪疫情打擊一眾消費股的表現，體育用品也是受壓板塊之一。高盛日前重新審視安踏體育 （02020） 及李寧 （02331） 的前景，因應當前的疫情影響及未來消費復甦的前景預期，下調盈利預測。不過高盛仍看好內地的體育用品市場，以及體品股下半年的復甦表現。

6月9日大市回調，體育用品更甚板塊。安踏體育（02020）跌4.8%報89.9元；李寧 （02331） 跌3.2%報63.3元；特步 （01368） 跌4.9%報12.36元。

由於之前內地封城對綫下零售構成巨大打擊，加上預期下半年消費復甦或不如預期，現時高盛預期內地體育用品市場銷售增長放緩至3.8%，詳見組圖：

    點擊圖片放大
    +2

至於安踏、李寧及特步2022年零售銷售的個別增長表現，分別如下：

安踏：第二季按年下跌高單位數，下半年按年增長10%；

李寧：第二季按年下跌低雙位數，下半年按年增長低雙位%；

特步：第二季按年下跌20%低段，下半年按年增長中單位數。

欲看更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

新書登場：繼2022年收息全攻略的三冊電子書後（訂戶可按此登入），2022年《10大熱門股》深度分析（上冊）已登場，先睹為快的朋友可按此瀏覽

★★★未成為hket訂戶的朋友，不妨把握我們推出的10元訂閱優惠，除了可瀏覽電子書系列，還可盡覽《香港經濟日報》、《置業家居》及《投資理財周刊》的電子版！名額有限，先到先得，請火速行動！★★★

    點擊圖片放大

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

相關文章

專訪基金教父雷賢達 港股20000點入市 拆解中外形勢
2022/06/06
專訪基金教父雷賢達 港股20000點入市 拆解中外形勢

你可能感興趣

專訪基金教父雷賢達 港股20000點入市 拆解中外形勢
00:01 2022/06/06
專訪基金教父雷賢達 港股20000點入市 拆解中外形勢

最新專欄文章

【息率最高11厘】16隻高息股未來一周除淨 瑞銀港口首選股息率逾6厘
今日
【息率最高11厘】16隻高息股未來一周除淨 瑞銀港口首選股息率逾6厘
【趨勢前瞻】 聯儲局難領美國軟著陸？ 施羅德料經濟勢陷衰退
今日
【趨勢前瞻】 聯儲局難領美國軟著陸？ 施羅德料經濟勢陷衰退
【618機遇】數字藏品促銷 關注阿里騰訊（第三版）
今日
【618機遇】數字藏品促銷 關注阿里騰訊（第三版）
【用電高峰】憧憬復工復產 券商指煤炭股估值吸引 諗得過
2022/06/08
【用電高峰】憧憬復工復產 券商指煤炭股估值吸引 諗得過
【宏觀經濟】2022年第二季 製造業投資的挑戰與機遇（第三版）
2022/06/08
【宏觀經濟】2022年第二季 製造業投資的挑戰與機遇（第三版）
投資推介 個股分析 市場動向 大行報告 港股 目標價 李寧（02331） 安踏體育（02020） 零售 上海

下一篇文章

【息率最高11厘】16隻高息股未來一周除淨 瑞銀港口首選股息率逾6厘
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版