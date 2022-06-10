【板塊操作】體品股睇位 高盛有3個參考

內地新一輪疫情打擊一眾消費股的表現，體育用品也是受壓板塊之一。高盛日前重新審視安踏體育 （02020） 及李寧 （02331） 的前景，因應當前的疫情影響及未來消費復甦的前景預期，下調盈利預測。不過高盛仍看好內地的體育用品市場，以及體品股下半年的復甦表現。

6月9日大市回調，體育用品更甚板塊。安踏體育 （02020） 跌4.8%報89.9元；李寧 （02331） 跌3.2%報63.3元；特步 （01368） 跌4.9%報12.36元。

由於之前內地封城對綫下零售構成巨大打擊，加上預期下半年消費復甦或不如預期，現時高盛預期內地體育用品市場銷售增長放緩至3.8%，詳見組圖：

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至於安踏、李寧及特步2022年零售銷售的個別增長表現，分別如下：

安踏：第二季按年下跌高單位數，下半年按年增長10%；

李寧：第二季按年下跌低雙位數，下半年按年增長低雙位%；

特步：第二季按年下跌20%低段，下半年按年增長中單位數。

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