  • 26°C
香港時間 : 2022609日 (週四) 15:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【摩笛拒奏】王傳福要比亞迪當「快魚」兼供貨Tesla 大摩唔受落予超低目標價

財金猛人追蹤 14:47 2022/06/09

分享：

分享：

比亞迪 （01211） 總裁王傳福新近在股東會上指，公司要當「快魚」發展「智能化」，另一邊廂公司確認將為Tesla（美：TSLA）供應電池及提高A股回購價，相關消息即時令大行普遍唱好公司，惟大摩依舊給予低於現價的目標價，反映該行對公司甚有保留。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

科技股女股神Cathie Wood日前趁比亞迪造好而減持，詳見：【契媽股】電動車改吹「中國風」 追揸沽要睇實 Cathie Wood（第二版）

記者：許江明

專訪基金教父雷賢達 談港股下半年部署【下一頁

欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

新書登場：繼2022年收息全攻略的三冊電子書後（訂戶可按此登入），2022年《10大熱門股》深度分析（上冊）已登場，先睹為快的朋友可按此瀏覽

★★★未成為hket訂戶的朋友，不妨把握我們推出的10元訂閱優惠，除了可瀏覽電子書系列，還可盡覽《香港經濟日報》、《置業家居》及《投資理財周刊》的電子版！名額有限，先到先得，請火速行動！★★★

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 投資學堂

最新專欄文章

【內房危機】郁亮變陣出擊 萬科成小型內房救星？（第二版）
今日
【內房危機】郁亮變陣出擊 萬科成小型內房救星？（第二版）
【日圓跌穿5.9】黑田東彥為貶值開綠燈 投資日圓有乜揀？（第三版）
2022/06/08
【日圓跌穿5.9】黑田東彥為貶值開綠燈 投資日圓有乜揀？（第三版）
【契媽股】電動車改吹「中國風」 追揸沽要睇實 Cathie Wood（第二版）
2022/06/07
【契媽股】電動車改吹「中國風」 追揸沽要睇實 Cathie Wood（第二版）
【大孖沙睇市】無懼加息及債務危機？ 恒地李家傑、李家誠續唱好中港樓市
2022/06/02
【大孖沙睇市】無懼加息及債務危機？ 恒地李家傑、李家誠續唱好中港樓市
【首富出貨】郭廣昌清倉青啤賺逾倍 復星是「中國版巴郡」？
2022/06/01
【首富出貨】郭廣昌清倉青啤賺逾倍 復星是「中國版巴郡」？
比亞迪股份（01211） 回購 買入 馬斯克 目標價 減持 H股 汽車 A股

上一篇文章

【名家談港股】一文盡覽滙豐劉紹文對港股看法

下一篇文章

【星級名家】曾淵滄：躺着收息的股份（一文盡覽不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版