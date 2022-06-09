【摩笛拒奏】王傳福要比亞迪當「快魚」兼供貨Tesla 大摩唔受落予超低目標價

比亞迪 （01211） 總裁王傳福新近在股東會上指，公司要當「快魚」發展「智能化」，另一邊廂公司確認將為Tesla（美：TSLA）供應電池及提高A股回購價，相關消息即時令大行普遍唱好公司，惟大摩依舊給予低於現價的目標價，反映該行對公司甚有保留。

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科技股女股神Cathie Wood日前趁比亞迪造好而減持，詳見：【契媽股】電動車改吹「中國風」 追揸沽要睇實 Cathie Wood（第二版）

記者：許江明

專訪基金教父雷賢達 談港股下半年部署【下一頁】



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