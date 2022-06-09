【消費復甦】高盛看好餐飲股 呢幾隻「食」得過

內地持續放寬防疫限制，疫情較為嚴重的上海較早前亦印發《上海市加快經濟恢復和重振行動方案》，全面有序推進復工復產復市，並促進各項消費。高盛發表報告指，多間餐飲企業在深圳的消費於今年5月已基本回到正常水平，有望為北京及上海的重新開放及復甦樹立榜樣。

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高盛對幾間內地餐飲公司的要點

1）深圳今年5月恢復到正常水平：在深圳，九毛九 （09922） 旗下的太二和九毛九於5月都恢復去年85%的水平，甚至比1至2月還要好；海倫司 （9869） 恢復去年90%以上的同店銷售；奈雪的茶 （02150） 也提到深圳的表現超過全國平均水平，5月同店銷售約為去年的80%。高盛看到，自今年3月底起重新開放以來，深圳在5月份基本恢復到正常水平，為上海和北京重新開放制定路線圖。

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