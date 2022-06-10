【世界工廠】瑞銀4大因素 評中國地位不動如山（不斷更新）

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【趨勢前瞻】聯儲局難領美國軟著陸？施羅德料經濟勢陷衰退（第二版）
瑞銀發表研究報告指出，中國近期的防疫封控措施，引發企業考量將生產移出中國。然而，得益於其龐大的消費者群體、先進的製造業基礎設施、高效的物流體系以及技術熟練的勞動力，長期而言中國的供應鏈主導地位難被撼動。另一方面，中國供應鏈升級，更帶來了新的投資機會。
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防疫限制措施助推供應鏈轉移
上海自3月底以來實施嚴格的出行限制，加上其他一些城市（尤其是長江三角洲地區）的封控管理，導致供應鏈受阻。
相對之下，區域內的競爭者（越南、馬來西亞、印度等）已恢復疫情前的生活。據中國歐盟商會5月初發表的調查數據顯示，由於嚴格的防疫政策，近25%的受訪企業正在考慮將現有或未來的營運移出中國，比1月調查時的比例高出一倍多，也是10年來的最高水準。
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其他因素也在助長這種趨勢。例如：
中國亦有大品牌將生產線轉移，例如：
不過，得益於四大因素，中國的供應鏈主導地位難被撼動。分別是：
報告來源：瑞銀
編輯：陳文政
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撰文 : 投資理財周刊 Money Times
欄名 : 券商有路捉