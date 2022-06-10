【瑞銀點評】四大因素令中國「世界工廠」地位不動如山（不斷更新）

瑞銀發表研究報告指出，中國近期的防疫封控措施，引發企業考量將生產移出中國。然而，得益於其龐大的消費者群體、先進的製造業基礎設施、高效的物流體系以及技術熟練的勞動力，長期而言中國的供應鏈主導地位難被撼動。另一方面，中國供應鏈升級，更帶來了新的投資機會。

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防疫限制措施助推供應鏈轉移

上海自3月底以來實施嚴格的出行限制，加上其他一些城市（尤其是長江三角洲地區）的封控管理，導致供應鏈受阻。

相對之下，區域內的競爭者（越南、馬來西亞、印度等）已恢復疫情前的生活。據中國歐盟商會5月初發表的調查數據顯示，由於嚴格的防疫政策，近25%的受訪企業正在考慮將現有或未來的營運移出中國，比1月調查時的比例高出一倍多，也是10年來的最高水準。

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其他因素也在助長這種趨勢。例如：

1.中美貿易摩擦暴露出依賴單一生產基地的缺點，凸顯出多元化生產的必要性。

2.亞洲其他市場的競爭力逐漸上升，各國推出激勵措施以吸引敏感科技回流本土。

中國亦有大品牌將生產線轉移，例如：

1.富士康便宣佈將部份iPhone生產線由中國轉移至印度。蘋果此舉的部份原因是考慮到上海的疫情封控措施。

2.韓國三星公司於2020年將個人電腦生產基地從中國遷移至越南，以降低成本。

3.其他多家跨國公司也做出類似決定，將全部或部份生產轉回本國或中國以外的其他國家。

不過，得益於四大因素，中國的供應鏈主導地位難被撼動。分別是：

1.龐大的消費者群體；

2.先進的製造業基礎設施；

3.高效的物流系統；

4.技術熟練的勞動力。

報告來源：瑞銀

編輯：陳文政

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