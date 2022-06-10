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女性主義成商業潮流 或好心做壞事？

國際 16:05 2022/06/10

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女性主義這種具爭議性的社會運動，近年成為社會及媒體最熱門話題，眾多名人及設計師爭相將女性主義標籤攬上身，甚至成為廣告化口號。然而，女性主義所提倡的改革，至今在全球未見太大成果，倒被商業化標籤 。

...

撰文 : 郭麗明

欄名 : 國金好書

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