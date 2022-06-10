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【重啟路上】從「人」入手 瑞信黃翔評行業反彈力

財金猛人追蹤 12:19 2022/06/10

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經過兩個多月的疫情管控措施後，上海在6月1日正式解除封控措施，居民生活逐步復常。瑞信中國/香港地區研究主管黃翔在接受《投資理財周刊》訪問時表示，在上海解除封城後，短期內消費需求會有所反彈，料利好包括家電、球鞋、化妝品、餐飲在內的消費行業復甦。

「只要是實體消費品，在解除封城後，需求都會有所反彈，對電商也有正面影響。投資者可密切關注「618」網絡購物節的銷售情況，可從中看到被壓抑的需求到底有多大。」

為穩經濟，國務院早前推出33項政策穩經濟，其中有5大受惠板塊，可點擊下圖查看。

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瑞信在報告中指出，在上海解封後，市面人流改善，外出用餐人數增加，對服務業復甦很有幫助。此外，短途旅遊和本地遊的復甦料較快，不過長途旅行則仍未開始復甦。相關數據可點擊下圖查看。

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截至6月2日，全國仍處於封控或局部封控封控狀態的城市從17個跌至只有10個，瑞信估計封控措施對全國GDP、進出口和零售銷售的影響約6%。

此外，該行預計，隨着上海逐漸恢復正常生活，航空客運將逐漸恢復正常，同時，預計離開上海回到自己家鄉的外省人潮估計也會增加。

撰文：陳紫瑩

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

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