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薩默斯一個指標 斷言美100%硬著陸

國際 20:59 2022/06/09

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政府官員說經濟，難免有一種看好的偏見，末日論不太可能出自現屆政府之口，高級官員影響力大，貿貿然唱淡，隨時變自我實現預言，嚇到市場雞飛狗走，故美國財長耶倫（Janet Yellen）總是強調，經濟仍有望軟着陸。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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