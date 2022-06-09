薩默斯一個指標 斷言美100%硬著陸 國際 20:59 2022/06/09 分享： 分享： 政府官員說經濟，難免有一種看好的偏見，末日論不太可能出自現屆政府之口，高級官員影響力大，貿貿然唱淡，隨時變自我實現預言，嚇到市場雞飛狗走，故美國財長耶倫（Janet Yellen）總是強調，經濟仍有望軟着陸。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 必需品也滯銷 美超市連發盈警 2022/06/08 必需品也滯銷 美超市連發盈警 巨企一窩蜂進場 BNPL開到荼蘼 2022/06/07 巨企一窩蜂進場 BNPL開到荼蘼 英事先張揚 冬季有停電危機 2022/06/08 英事先張揚 冬季有停電危機 油組增產釋善意 拜登回禮訪沙特 2022/06/05 油組增產釋善意 拜登回禮訪沙特 英國真正生活危機 炸魚薯條都食唔起 2022/06/03 英國真正生活危機 炸魚薯條都食唔起 你可能感興趣 必需品也滯銷 美超市連發盈警 21:37 2022/06/08 必需品也滯銷 美超市連發盈警 巨企一窩蜂進場 BNPL開到荼蘼 21:02 2022/06/07 巨企一窩蜂進場 BNPL開到荼蘼 英事先張揚 冬季有停電危機 22:26 2022/06/08 英事先張揚 冬季有停電危機 最新專欄文章 國金札記 - 必需消費品也滯銷 美超市巨頭再盈警 今日 必需消費品也滯銷 美超市巨頭再盈警 必需品也滯銷 美超市連發盈警 2022/06/08 必需品也滯銷 美超市連發盈警 國金札記 - 巨企一窩蜂進場 BNPL開到荼蘼 2022/06/08 巨企一窩蜂進場 BNPL開到荼蘼 巨企一窩蜂進場 BNPL開到荼蘼 2022/06/07 巨企一窩蜂進場 BNPL開到荼蘼 國金札記 - 英事先張揚 冬季有停電危機 2022/06/07 英事先張揚 冬季有停電危機 宏觀分析 經濟衰退 經濟 鮑威爾 經濟狀況 通脹 美國 美國聯儲局