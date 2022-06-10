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解構經濟衰退 如何自我實現

名家專區 2022/06/10

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高油價、高通脹持續下，美國會否陷入長期滯脹以至衰退，不單成為環球投資界最關注的議題，經濟學者亦加入對經濟前景作沙盤推演。當中諾貝爾經濟學獎得主席勒（Robert Shiller）提出美國經濟衰退的「自

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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