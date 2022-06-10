解構經濟衰退 如何自我實現 名家專區 2022/06/10 分享： 分享： 高油價、高通脹持續下，美國會否陷入長期滯脹以至衰退，不單成為環球投資界最關注的議題，經濟學者亦加入對經濟前景作沙盤推演。當中諾貝爾經濟學獎得主席勒（Robert Shiller）提出美國經濟衰退的「自 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 科企轉角市 阿里等驚喜 2022/06/08 科企轉角市 阿里等驚喜 透視中港美 - 美團績後爆上 挾淡還有後勁 2022/06/07 美團績後爆上 挾淡還有後勁 透視中港美 - 就業市場強韌 美息長加長有？ 2022/06/06 就業市場強韌 美息長加長有？ 透視中港美 - 半新股忌亂入 暴瀉前有警號 2022/06/03 半新股忌亂入 暴瀉前有警號 透視中港美 - ETF通新催化 港交所等突破 2022/06/02 ETF通新催化 港交所等突破 經濟 美國 金融 通脹 A股 加息 GDP 阿里巴巴 CPI 消費者信心指數