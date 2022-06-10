刺激汽車消費 敏實盈利增加

港股下跌，國企指數100天綫得而復失，只是大漲小回走勢。相反不少股份在港股近期反彈下只是蠢蠢欲動，有追落後空間，如敏實集團（00425）股價應該完成築底，尤見中央強調要刺激新能源汽車消費，預期汽車需求

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