刺激汽車消費 敏實盈利增加 名家專區 2022/06/10 分享： 分享： 港股下跌，國企指數100天綫得而復失，只是大漲小回走勢。相反不少股份在港股近期反彈下只是蠢蠢欲動，有追落後空間，如敏實集團（00425）股價應該完成築底，尤見中央強調要刺激新能源汽車消費，預期汽車需求 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【二萬二攻防】港股大漲小回 100天綫攔路虎（第四版） 2022/06/09 【二萬二攻防】港股大漲小回 100天綫攔路虎（第四版） 中字股實力談 - 阿里重拾增長 中央刺激消費 2022/06/09 阿里重拾增長 中央刺激消費 中字股實力談 - 【黃金初現】恒指重上220 再升要靠ATM（第四版） 2022/06/08 【黃金初現】恒指重上220 再升要靠ATM（第四版） 中字股實力談 - 中央谷旅遊 復旅虧轉盈 2022/06/08 中央谷旅遊 復旅虧轉盈 中字股實力談 - 【黃金重臨】港股將現黃金交叉 100天綫攔路虎（第四版） 2022/06/07 【黃金重臨】港股將現黃金交叉 100天綫攔路虎（第四版） 每股盈利 每股派息 每股資產淨值 市盈率 市帳率 恒生中國企業指數 新能源汽車銷量 新能源汽車產量 港股 指數