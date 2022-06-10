瑞銀：中國供應鏈主導地位難被撼動

中國近期的防疫封控措施，引發企業考量將生產移出中國。然而，得益於其龐大的消費者群體、先進的製造業基礎設施、高效的物流體系以及技術熟練的勞動力，長期而言中國的供應鏈主導地位難被撼動。我們認為，中國供應鏈

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