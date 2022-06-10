瑞銀：中國供應鏈主導地位難被撼動 名家專區 2022/06/10 分享： 分享： 中國近期的防疫封控措施，引發企業考量將生產移出中國。然而，得益於其龐大的消費者群體、先進的製造業基礎設施、高效的物流體系以及技術熟練的勞動力，長期而言中國的供應鏈主導地位難被撼動。我們認為，中國供應鏈 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 瑞銀財富管理投資總監辦公室 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 專訪 - 基金教父雷賢達：港股18000至25000徘徊 2022/06/09 基金教父雷賢達：港股18000至25000徘徊 中金：政策落實有力 復工復產在即 2022/06/08 中金：政策落實有力 復工復產在即 施羅德投資：亞洲科技股仍然可期 2022/06/07 施羅德投資：亞洲科技股仍然可期 安本：ESG投資可達萬億級別 2022/06/03 安本：ESG投資可達萬億級別 建銀趙文利：恒指反彈至22500水平 2022/06/02 建銀趙文利：恒指反彈至22500水平 中國 經濟 美元 人民幣 股票 美國聯儲局 5G 電動車 日圓 瑞銀