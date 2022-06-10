  • 25°C
香港時間 : 2022610日 (週五) 02:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

瑞銀：中國供應鏈主導地位難被撼動

名家專區 2022/06/10

分享：

分享：

中國近期的防疫封控措施，引發企業考量將生產移出中國。然而，得益於其龐大的消費者群體、先進的製造業基礎設施、高效的物流體系以及技術熟練的勞動力，長期而言中國的供應鏈主導地位難被撼動。我們認為，中國供應鏈

...

撰文 : 瑞銀財富管理投資總監辦公室

欄名 : 名家觀點

最新專欄文章

專訪 - 基金教父雷賢達：港股18000至25000徘徊
2022/06/09
基金教父雷賢達：港股18000至25000徘徊
中金：政策落實有力 復工復產在即
2022/06/08
中金：政策落實有力 復工復產在即
施羅德投資：亞洲科技股仍然可期
2022/06/07
施羅德投資：亞洲科技股仍然可期
安本：ESG投資可達萬億級別
2022/06/03
安本：ESG投資可達萬億級別
建銀趙文利：恒指反彈至22500水平
2022/06/02
建銀趙文利：恒指反彈至22500水平
中國 經濟 美元 人民幣 股票 美國聯儲局 5G 電動車 日圓 瑞銀

上一篇文章

前人種樹

下一篇文章

11瞞徒
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【科網股轉勢】中證監火速澄清未研螞蟻上市 阿里ADS高位急回一成（第二版）
【科網股轉勢】中證監火速澄清未研螞蟻上市 阿里ADS高位急回一成（第二版）
選股情報 - 千八億買賣哪些股？
千八億買賣哪些股？
專訪 - 基金教父雷賢達：港股18000至25000徘徊
基金教父雷賢達：港股18000至25000徘徊
交易講場 - 買強不買弱
買強不買弱
有政戲 - 慶回歸3預案 領導人最快6月29來港？
慶回歸3預案 領導人最快6月29來港？
中字股實力談 - 阿里重拾增長 中央刺激消費
阿里重拾增長 中央刺激消費