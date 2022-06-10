科技股回吐 大市呈整固 名家專區 2022/06/10 分享： 分享： 在經過一輪急升後，恒指昨日高開低走，跌0.66%，收報21869點，成交額也由周三（8日）的1,840億元回落至1,637億元。 出現整固主要是科技及消費股出現獲利回吐，京東（09618）擬進軍餐飲外賣 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 梁耀康 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 買強不買弱 2022/06/09 買強不買弱 交易講場 - 醜股大翻身 2022/06/08 醜股大翻身 交易講場 - 強勢雙雄領突破 2022/06/07 強勢雙雄領突破 交易講場 - 蓋茨談沽空Tesla 不讓馬斯克放慢腳步 2022/06/06 蓋茨談沽空Tesla 不讓馬斯克放慢腳步 交易講場 - 管理層提振信心 美團外圍急升 2022/06/04 管理層提振信心 美團外圍急升 經濟 成交 人民幣 阿里巴巴 目標價 航運 李寧（02331） 體育用品股 華潤啤酒（00291） 海底撈（06862）