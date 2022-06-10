科技股回吐 大市呈整固

在經過一輪急升後，恒指昨日高開低走，跌0.66%，收報21869點，成交額也由周三（8日）的1,840億元回落至1,637億元。

出現整固主要是科技及消費股出現獲利回吐，京東（09618）擬進軍餐飲外賣

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