薩默斯一個指標 斷言美100%硬着陸 名家專區 2022/06/10 分享： 分享： 政府官員說經濟，難免有一種看好的偏見，末日論不太可能出自現屆政府之口，高級官員影響力大，貿然唱淡隨時變自我實現預言，嚇到市場「雞飛狗走」。故美國財長耶倫（Janet Yellen）總是強調，經濟仍有望 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 薩默斯一個指標 斷言美100%硬著陸 2022/06/09 薩默斯一個指標 斷言美100%硬著陸 國金札記 - 必需消費品也滯銷 美超市巨頭再盈警 2022/06/09 必需消費品也滯銷 美超市巨頭再盈警 國金札記 - 巨企一窩蜂進場 BNPL開到荼蘼 2022/06/08 巨企一窩蜂進場 BNPL開到荼蘼 巨企一窩蜂進場 BNPL開到荼蘼 2022/06/07 巨企一窩蜂進場 BNPL開到荼蘼 國金札記 - 英事先張揚 冬季有停電危機 2022/06/07 英事先張揚 冬季有停電危機 經濟 美國 通脹 拜登 加息 失業率 CPI 經濟衰退 耶倫 美元