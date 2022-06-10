薩默斯一個指標 斷言美100%硬着陸

政府官員說經濟，難免有一種看好的偏見，末日論不太可能出自現屆政府之口，高級官員影響力大，貿然唱淡隨時變自我實現預言，嚇到市場「雞飛狗走」。故美國財長耶倫（Janet Yellen）總是強調，經濟仍有望

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