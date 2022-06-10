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短期難與內地通關 李家超有無新蹺？

名家專區 2022/06/10

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很多人期待與內地恢復通關，但等了又等，依然無期。特首林鄭月娥昨日說得更坦白：「短期內無可能。」究竟下屆特首李家超七一上任後，在通關一事又是否有新蹺？

李去年負責商通關 溝通更易

林鄭說短期通關無可能，背後

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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