短期難與內地通關 李家超有無新蹺？ 名家專區 2022/06/10 分享： 分享： 很多人期待與內地恢復通關，但等了又等，依然無期。特首林鄭月娥昨日說得更坦白：「短期內無可能。」究竟下屆特首李家超七一上任後，在通關一事又是否有新蹺？ 李去年負責商通關 溝通更易 林鄭說短期通關無可能，背後 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 慶回歸3預案 領導人最快6月29來港？ 2022/06/09 慶回歸3預案 領導人最快6月29來港？ 有政戲 - 七一前免添煩 公僕加薪待新政府拍板 2022/06/08 七一前免添煩 公僕加薪待新政府拍板 有政戲 - 習倘七一來港 高官嘉賓6月23起閉環隔離 2022/06/07 習倘七一來港 高官嘉賓6月23起閉環隔離 有政戲 - 李家超新班子 土地房屋3人組強勁 2022/06/06 李家超新班子 土地房屋3人組強勁 有政戲 - 特首辦主任陳國基 政務司長大熱 2022/06/02 特首辦主任陳國基 政務司長大熱 傅流螢 疫情 林鄭月娥 廣東省 李家超 口岸 健康碼 隔離檢疫