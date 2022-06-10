「超高息」運動鞋服零售龍頭

環球股市繼續玩搖搖板，即是相對小幅地上下波動，早一晚美股略為回落，近期表現較佳的中港股市昨日出現回吐，恒指跌一百四十多點失守剛收復的二萬二千點，內地股市亦向下，上證指數回落二十餘點至三千二日三十多點，

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