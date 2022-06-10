「超高息」運動鞋服零售龍頭 名家專區 02:30 2022/06/10 分享： 分享： 環球股市繼續玩搖搖板，即是相對小幅地上下波動，早一晚美股略為回落，近期表現較佳的中港股市昨日出現回吐，恒指跌一百四十多點失守剛收復的二萬二千點，內地股市亦向下，上證指數回落二十餘點至三千二日三十多點， ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 非真皮包包盈利激增前景佳! 2022/06/08 非真皮包包盈利激增前景佳! 投資坐標 - 中短線波幅技法 2022/06/07 中短線波幅技法 投資坐標 - 炒股實戰三大忌！ 2022/06/03 炒股實戰三大忌！ 投資坐標 - 名錶抗通脹超高息吸引！ 2022/06/01 名錶抗通脹超高息吸引！ 投資坐標 - 疫情好轉業績多面看! 2022/05/31 疫情好轉業績多面看! A股 美股 中國海洋石油（00883） 華新手袋國際控股（02683） 滔搏（06110） 港股 中遠海控（01919）