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「超高息」運動鞋服零售龍頭

名家專區 02:30 2022/06/10

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環球股市繼續玩搖搖板，即是相對小幅地上下波動，早一晚美股略為回落，近期表現較佳的中港股市昨日出現回吐，恒指跌一百四十多點失守剛收復的二萬二千點，內地股市亦向下，上證指數回落二十餘點至三千二日三十多點，

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撰文 : 曾廣標

欄名 : 投資坐標

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