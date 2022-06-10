【資金流向】國指ETF盈富成交增 升市連日走資大戶先食糊?（第二版）

港股今早隨美股外圍下跌，惟ATMXJ為首的藍籌科技股低開後跌幅收窄，美團 （03690） 及京東 （09618） 更率先倒升，支持恒指早段跌幅急收窄。今日牛皮市中，恒生國指ETF （02828） 及盈富基金 （02800） 成交明顯增加，機構大戶後市部署值得關注。

筆者翻查兩大港股ETF近日資金流向，發現踏入6月升市已見資金明顯淨流出，當中恒生國指ETF在6個交交易日走資近22億元，佔資產規模近1%。以近日重磅科技股與整體港股大成交反彈勢頭看，港股ETF走資相信更多反映早前流入的外資，由指數組合轉投屬意的個股，並非反映機構大戶趁高食糊離場。

恒指今早低開346點後，早段跌逾380點，短暫跌穿21500關跌幅即收窄。恒指早市尾段一度倒升，收報21806，微跌62點。好淡爭持下成交稍減，惟恒指季檢伐收市後生後，U盤錄300多億元大額成交，令大市成交維持逾1,800億元高水平。

港股活躍成交榜，恒生國指ETF暫以69億元成交，在美團 （03690） 、阿里巴巴 （09988） 及騰訊 （00700） 之後排第4位；盈富亦以約36億元成交排在第9位。

兩大港股ETF連日大成交走資，驟看似是機構大戶高位減倉獲利訊號......

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