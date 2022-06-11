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增長有保障 金風估值平

名家專區 2022/06/11

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港股昨日回調，但國企指數和上證綜合指數周綫技術指標MACD發出買入訊號，中期升浪或已展開，政策股依然是選擇之一，如中央近期接連推出風光政策。電力設備股有望乘勢而起，金風科技（02208）未來盈利有力保

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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