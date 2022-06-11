增長有保障 金風估值平 名家專區 2022/06/11 分享： 分享： 港股昨日回調，但國企指數和上證綜合指數周綫技術指標MACD發出買入訊號，中期升浪或已展開，政策股依然是選擇之一，如中央近期接連推出風光政策。電力設備股有望乘勢而起，金風科技（02208）未來盈利有力保 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【大漲小回】港股中綫五連陽現 現買入訊號迎升浪（第四版） 2022/06/10 【大漲小回】港股中綫五連陽現 現買入訊號迎升浪（第四版） 中字股實力談 - 刺激汽車消費 敏實盈利增加 2022/06/10 刺激汽車消費 敏實盈利增加 中字股實力談 - 【二萬二攻防】港股大漲小回 100天綫攔路虎（第四版） 2022/06/09 【二萬二攻防】港股大漲小回 100天綫攔路虎（第四版） 中字股實力談 - 阿里重拾增長 中央刺激消費 2022/06/09 阿里重拾增長 中央刺激消費 中字股實力談 - 【黃金初現】恒指重上220 再升要靠ATM（第四版） 2022/06/08 【黃金初現】恒指重上220 再升要靠ATM（第四版） 市盈率 市帳率 每股盈利 每股資產淨值 每股派息 風能 金風科技（02208） 中國飛鶴（06186） 新能源 人民幣