增長有保障 金風估值平

港股昨日回調，但國企指數和上證綜合指數周綫技術指標MACD發出買入訊號，中期升浪或已展開，政策股依然是選擇之一，如中央近期接連推出風光政策。電力設備股有望乘勢而起，金風科技（02208）未來盈利有力保

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