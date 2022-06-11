日圓廿年低 樂極恐生悲 名家專區 2022/06/11 分享： 分享： 日本央行行長黑田東彥日前公開表態，支持日圓貶值利好國家經濟，令本已疲不能興的日圓跌勢再加劇。日圓對每美元連日試穿134水平，再創逾20年新低（圖一）。每百日圓兌港元跌穿6，重返5算年代，令一眾等待日本 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 解構經濟衰退 如何自我實現 2022/06/10 解構經濟衰退 如何自我實現 透視中港美 - 科企轉角市 阿里等驚喜 2022/06/08 科企轉角市 阿里等驚喜 透視中港美 - 美團績後爆上 挾淡還有後勁 2022/06/07 美團績後爆上 挾淡還有後勁 透視中港美 - 就業市場強韌 美息長加長有？ 2022/06/06 就業市場強韌 美息長加長有？ 透視中港美 - 半新股忌亂入 暴瀉前有警號 2022/06/03 半新股忌亂入 暴瀉前有警號 日本 通脹 日本央行 新台幣 人民幣 港滙 日圓 泰銖 銀行 美元