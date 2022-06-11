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日圓廿年低 樂極恐生悲

名家專區 2022/06/11

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日本央行行長黑田東彥日前公開表態，支持日圓貶值利好國家經濟，令本已疲不能興的日圓跌勢再加劇。日圓對每美元連日試穿134水平，再創逾20年新低（圖一）。每百日圓兌港元跌穿6，重返5算年代，令一眾等待日本

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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