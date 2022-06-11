重中之重！ 名家專區 16:08 2022/06/11 分享： 分享： 政府換屆在即，房屋問題仍然未解決，未來增加房屋供應繼續是重要施政，新政府宜羅列出短、中、長期增加房屋供應的計劃，盡管遇到重重阻力，又或環境因素未能完全配合，但亦要下定決心，才得以落實增加供應。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 專家樓論 相關文章 土地供應達標 全靠發展商助攻 2021/06/30 土地供應達標 全靠發展商助攻 土地供應主導權 港府繼續弱化 2021/06/30 土地供應主導權 港府繼續弱化 土地供應 口水戰持續 2021/07/13 土地供應 口水戰持續 加快土地供應才是王道 2021/09/22 加快土地供應才是王道 增「即食」土地供應？ 2022/04/26 增「即食」土地供應？ 你可能感興趣 土地供應達標 全靠發展商助攻 09:00 2021/06/30 土地供應達標 全靠發展商助攻 土地供應主導權 港府繼續弱化 03:00 2021/06/30 土地供應主導權 港府繼續弱化 土地供應 口水戰持續 01:00 2021/07/13 土地供應 口水戰持續 最新專欄文章 專家樓論 - 壓縮樓價 圓上車夢 今日 壓縮樓價 圓上車夢 專家樓論 - 前人種樹 2022/06/10 前人種樹 專家樓論 - 按息隨時上升 小業主點揀好？ 2022/06/09 按息隨時上升 小業主點揀好？ 專家樓論 - 大舖搬細舖 2022/06/09 大舖搬細舖 北都起動 發展商加快土地共享 2022/06/08 北都起動 發展商加快土地共享 香港物業 土地共享先導計劃 茶果嶺村 寮屋 樓價 收回土地條例 元朗區 牛池灣 土地供應 發展商