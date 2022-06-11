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重中之重！

名家專區 16:08 2022/06/11

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政府換屆在即，房屋問題仍然未解決，未來增加房屋供應繼續是重要施政，新政府宜羅列出短、中、長期增加房屋供應的計劃，盡管遇到重重阻力，又或環境因素未能完全配合，但亦要下定決心，才得以落實增加供應。

...

欄名 : 專家樓論

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