壓縮樓價 圓上車夢 名家專區 14:00 2022/06/11 分享： 分享： 新盤戰愈演愈烈，近期「細價」上車盤湧現，發展商明顯透過壓縮樓價，從降低買家入市門檻入手，以低首期增加項目的吸引力。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 3房新盤 需時消化 2022/05/26 3房新盤 需時消化 新盤落成量出現危機的年份 2022/06/01 新盤落成量出現危機的年份 新盤戰再蔓延 準買家選擇多 2022/06/04 新盤戰再蔓延 準買家選擇多 大埔新盤開紅盤 勢加速新盤推售 2022/06/04 大埔新盤開紅盤 勢加速新盤推售 你可能感興趣 3房新盤 需時消化 01:00 2022/05/26 3房新盤 需時消化 新盤落成量出現危機的年份 01:00 2022/06/01 新盤落成量出現危機的年份 新盤戰再蔓延 準買家選擇多 13:31 2022/06/04 新盤戰再蔓延 準買家選擇多 最新專欄文章 專家樓論 - 重中之重! 今日 重中之重! 專家樓論 - 前人種樹 2022/06/10 前人種樹 專家樓論 - 按息隨時上升 小業主點揀好？ 2022/06/09 按息隨時上升 小業主點揀好？ 專家樓論 - 大舖搬細舖 2022/06/09 大舖搬細舖 北都起動 發展商加快土地共享 2022/06/08 北都起動 發展商加快土地共享 必嘉坊 Silicon Hill 香港物業 一手市場 上車盤 新地 發展商