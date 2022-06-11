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壓縮樓價 圓上車夢

名家專區 14:00 2022/06/11

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新盤戰愈演愈烈，近期「細價」上車盤湧現，發展商明顯透過壓縮樓價，從降低買家入市門檻入手，以低首期增加項目的吸引力。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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