大行指最差時間已過 內險股「買得過」？ 名家專區 2022/06/11 分享： 分享： 科網股近數星期「醜股大反彈」，阿里巴巴（09988）半個月累升4成，若錯過此輪復常升勢，除了科網股外，另有哪些行業具潛力？ 摩通指內險股已接近周期底部，認為可利用近期股價走弱的機會增持，將平保（ ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 余倩敏 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 科技股回吐 大市呈整固 2022/06/10 科技股回吐 大市呈整固 交易講場 - 買強不買弱 2022/06/09 買強不買弱 交易講場 - 醜股大翻身 2022/06/08 醜股大翻身 交易講場 - 強勢雙雄領突破 2022/06/07 強勢雙雄領突破 交易講場 - 蓋茨談沽空Tesla 不讓馬斯克放慢腳步 2022/06/06 蓋茨談沽空Tesla 不讓馬斯克放慢腳步 摩根大通（JPMorgan Chase，美：JPM） 股票 新華保險（01336） 中國人民保險集團（01339） 中國平安（02318） 中國財險（02328） 中國太保（02601） 中國人壽（02628） 阿里巴巴－SW（09988）