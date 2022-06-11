大行指最差時間已過 內險股「買得過」？

科網股近數星期「醜股大反彈」，阿里巴巴（09988）半個月累升4成，若錯過此輪復常升勢，除了科網股外，另有哪些行業具潛力？

摩通指內險股已接近周期底部，認為可利用近期股價走弱的機會增持，將平保（

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